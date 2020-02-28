Создатели приложения для людей с диабетом Getbetter перезапустят проект в новом формате

Куприянов рассказал Rusbase, что проект был приостановлен в конце 2018 года и сейчас ищет возможности для перезапуска в новом формате.

Rusbase обратил внимание, что приложение для людей с хроническими заболеваниями Getbetter от основателей проекта «Доктор на Работе» Станислава Сажина и Ильи Куприянова больше не работает. Его нет в App Store, а Android-версия не загружается.

Сажин и Куприянов запустили Getbetter в 2016 году на собственные средства. Тогда же им удалось привлечь на развитие проекта $250 тысяч от венчурного фонда Guard Capital, который ранее уже инвестировал в «Доктор на работе». Оценка компании с учетом инвестиций на тот момент составляла $1,35 млн, отметил Куприянов.

Свернуть проект основатели решили после того, как столкнулись с трудностями на рынке США.

Демонстрация работы Getbetter

Getbetter был задуман как соцсеть для людей с хроническими заболеваниями. Изначально проект сфокусировался на пациентах с диабетом и их близких: с помощью приложения они могли видеть людей с таким же диагнозом на карте рядом с собой.

Несмотря на то, что на старте у приложения было около 4 тысяч пользователей в России, основатели решили ориентировать его на рынок США, рассказал Куприянов.

Российского юрлица у проекта не было, и на местном рынке его не продвигали из-за того, что российское законодательство ограничивает возможность рекламы рецептурных препаратов, которые, как правило, принимают люди с диабетом.

Оценив расходы за первые полгода на рынке в США, основатели Getbetter пришли к выводу, что проекту нужно значительно больше денег для развития, чем предполагалось изначально. В частности, проблемой стала высокая стоимость услуг американских рекламных агентств.

На этом фоне Куприянов и Сажин приоcтановили проект и вернули часть денег инвесторам.

Сейчас предприниматели планируют вернуть Getbetter на российский рынок, но уже в новом формате — как white label площадку для фармкомпаний. Основатели уже получили предложение о покупке приложения, но пока не раскрывают детали. Сделка может состояться во второй половине 2020 года, ожидает Куприянов.

Главный проект Сажина и Куприянова — это запущенная в 2009 году профессиональная сеть для врачей «Доктор на работе». Ей пользуются более 500 тысяч медиков. Под управлением «Доктор на работе» есть сообщества студентов медвузов «Медкампус» и работников аптек «Смартфарма».

Getbetter предприниматели развивали, не привлекая ресурсы основного бизнеса. Также у Сажина и Куприянова была соцсеть для родителей Littles, но ее разработку остановили в 2018 году, так как не смогли найти адекватную бизнес-модель, отметил Куприянов.