Евросоюз разрабатывает новые пакет антироссийских санкций, при этом The Economist утверждает, что к санкционному давлению на Россию готовы присоединиться далеко не все. Nasa откладывает тесты Space Launch System, а в Турции создают нового авиаперевозчика Southwind. RB.RU продолжает следить за главными новостями бизнеса на фоне украинского конфликта.

ЕС готовит новые санкции, но не все готовы к ним присоединиться: главное для бизнеса 17 апреля