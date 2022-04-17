ЕС готовит новые санкции, но не все готовы к ним присоединиться: главное для бизнеса 17 апреля

Евросоюз разрабатывает новые пакет антироссийских санкций, при этом The Economist утверждает, что к санкционному давлению на Россию готовы присоединиться далеко не все. Nasa откладывает тесты Space Launch System, а в Турции создают нового авиаперевозчика Southwind. RB.RU продолжает следить за главными новостями бизнеса на фоне украинского конфликта.
- Евросоюз разрабатывает новые санкции против России, они коснутся банковского и энергетического секторов России (в частности, Сбербанка), о чем сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- The Economist утверждает, что к санкционному давлению на Россию готовы присоединиться далеко не все сторонники США: страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки критикуют позицию Запада и нацелены на развитие экономического сотрудничества с РФ.
- По данным Deutsche Bank, инфляция в Германии может превысить 10%, если страна решит максимально ограничить импорт российских энергоносителей из России.
- В Турции намерены запустить работу нового авиаперевозчика Southwind с пятью самолетами Airbus в парке, который с конца мая будет работать в основном на российский туристический рынок. «Решение о создании авиакомпании подошло к завершающей стадии», говорят в AirportHaber.
- Nasa откладывает тесты Space Launch System, которые велись с 1 апреля: после трех попыток стало очевидно, что заправка ракеты не удается, требуются доработки.
- Telegram отчитался о новом пакете обновлений: можно настраивать звуки и таймер уведомлений, разрабатывать и использовать ботов нового поколения, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения и переводить сообщения более точно, в том числе с украинского языка.
- А работники флагманского розничного магазина Apple в нью-йоркском Grand Central Terminal тем временем совершают первые шаги по созданию профсоюза, поскольку считают, что компания ущемляет ряд их прав,
Фото на обложке: Артем Шуба / Unsplash
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