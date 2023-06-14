Google вынуждают прекратить рекламный бизнес в ЕС — Business Insider

Google может быть вынуждена прекратить рекламный бизнес в странах Евросоюза, пишет Business Insider. Еврокомиссия сегодня обвинила компанию в нарушении правил конкуренции на рынке рекламы – по утверждению ЕК, Google делала это как минимум с 2014 года.

Еврокомиссия вынуждает Google прекратить рекламный бизнес в странах Евросоюза. Об этом пишет Business Insider.

Еврокомиссия сегодня уведомила Google, что считает корпорацию виновной в нарушении правил конкуренции на рынке рекламы. Google воспользовалась доминирующим положением, чтобы получать доход на рынках рекламных серверов, ПО для покупки рекламы и других.

«Предварительное мнение Комиссии состоит в том, что только принудительный отказ Google от части своих услуг решит ее проблемы с конкуренцией», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Google пока не получил штраф или или указания о прекращении деятельности.

«Расследование Комиссии сосредоточено на узком аспекте нашего рекламного бизнеса и не является новым. Мы не согласны с точкой зрения ЕК и отреагируем соответствующим образом», – отметил вице-президент Google по глобальной рекламе Дэн Тейлор.

Цифровая реклама является ключевым источником дохода Google и приносит корпорации до 80% годовой выручки. Доход Google от рекламы в 2022 году составил $224,5 млрд.

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