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Google и Mail.ru Group запустят бизнес-акселератор Game Drive для разработчиков мобильных игр

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Компания Google и MY.GAMES (игровой бренд Mail.ru Group), запускают международную программу бизнес-акселерации для разработчиков мобильных игр. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе MY.GAMES.

Google и Mail.ru Group запустят бизнес-акселератор Game Drive для разработчиков мобильных игр

Принять участие в Game Drive смогут разработчики из России, стран СНГ, Западной Европы, а также из Турции, Израиля, стран Ближнего Востока и Африки. Первый сезон программы Game Drive продлится по 1 марта 2021 года. Подать заявку на участие можно до 8 января 2021 года.

«В России множество талантливых студий и специалистов, способных создавать игры мирового уровня. Сегодня мы вместе с нашим давним партнером Google запускаем программу, чтобы поддержать молодых разработчиков и дать им новые возможности для развития их продуктов и идей», — пояснил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Участники программы бизнес-акселерации смогут рассчитывать на:

  • экспертную оценку и анализ бизнес-потенциала проекта;
  • рекомендации по поэтапному улучшению продукта;
  • нетворкинг и доступ к экосистеме MY.GAMES и внутренним обучающим проектам компании;
  • общую оценку игры от команды Google и рекомендации по выводу проекта на международные рынки;
  • возможность получения инвестиций от MY.GAMES Venture Capital (MGVC).

В экспертном жюри Game Drive будут представители как Google, так и MGVC. Авторы наиболее перспективных проектов будут приглашены на закрытый онлайн Demo Day 28 января, где смогут получить советы от специалистов двух компаний. 

Эксперты обещают в этот день провести детальное продуктовое ревью и дать рекомендации по улучшению показателей. Кроме того, участники первого Demo Day смогут рассчитывать на вторую консультацию по проекту через несколько месяцев.

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В дальнейшем Google и MY.GAMES планируют расширить географию стран для участия в кампании.

Фото: Unsplash

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