Google перестанет хранить данные и перемещениях пользователей на серверах

Компания Google обновила картографический сервис Google Maps. Также корпорация объявила , что с января прекратит отслеживать файлы Cookie в Chrome для 1% пользователей.

Отключение сторонних файлов Cookie в своем браузере компания начнет тестировать 4 января. На начальном этапе изменения затронут около 1% пользователей.

Кроме того, компания прекратит «следить» за пользователями с помощью Google Maps. Теперь история о геолокациях будет храниться не на серверах Google, а на личных устройствах пользователей.

Речь идет о мобильном приложении «Карты» для устройств на iOS и Android.

Пользователи получат уведомления, когда обновление распространится на их учетные записи. Как отмечают эксперты, такой шаг позволит компании на законных основаниях игнорировать требования силовых структур.

Даже если пользователей решит сохранить сведения о своих перемещениях и будет хранить их в зашифрованном виде в облаке Google, компания все равно не сможет удовлетворить запросы силовиков.

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