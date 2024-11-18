Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 млн рублей

Таганский районный суд Москвы назначил Google два штрафа суммарно на 7,6 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Американскую компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 Административного кодекса (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством). Что стало поводом для штрафов, не уточняется.

На 17 декабря в Таганском суде назначено еще одно заседание, на котором Google могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей по той же административной статье, следует из карточки на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Кроме того, в начале ноября «РИА Новости» сообщили, что мировой судья Таганского района зарегистрировал протокол в отношении Google по статье 19.7.10-4 Административного кодекса (неисполнение владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти). По этому делу компании грозит штраф до 6 млн рублей.

Это далеко не первые штрафы, полученные Google в России. В конце октября источник РБК сообщил, что сумма требований к компании 17 российских телеканалов, которые были заблокированы на YouTube, достигла 2 ундециллионов рублей (число содержит 36 нулей). Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты каналов. За каждый день неисполнения требования с Google взыскивается штраф в размере 100 тыс. рублей, который удваивается еженедельно без ограничений по общей сумме.

Работа YouTube в России замедляется с конца июля. В Роскомнадзоре объяснили сбои в работе видеохостинга проблемами с серверами Google, но в компании заверили, что не имеют к неполадкам никакого отношения.