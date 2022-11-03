Google прекратит поддержку приложения Street View для просмотра мест на картах и панорамных изображений улиц. Вскоре приложение будет удалено из магазинов.

В ближайшие недели приложение Google Street View будет удалено из магазинов приложений, сообщил изданию The Verge пресс-секретарь Google Мэдисон Гувейя.

Google прекратит поддержку Street View в марте 2023 года. Корпорация пошла на такой шаг из-за нерациональности использования сервиса как отдельного приложения – все функции Street View доступны в Google Maps и веб-версии Street View Studio.

В сентябре Google представила новые возможности Google Maps – конкретное место на карте можно рассмотреть с воздуха и получить подробный вид зданий, сведения о погоде и текущем трафике.

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