Госдума планирует согласовать обязанность производителей полностью утилизировать упаковку в 2022 году

Речь идет о реформе прежней концепции РОП, которая теперь будет обязывать производителей полностью утилизировать упаковку или уплачивать экосбор.

Одним из глобальных проектов в работе Госдумы в осеннюю сессию станет законопроект о новых принципах расширенной ответственности производителя (РОП), заявил журналистам зампред председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган в кулуарах всероссийского экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Коган объяснил, что для утилизации отходов требуется соответствующая инфраструктура, что является «точно не дешевым делом», поэтому для финансирования ее строительства одних тарифов для населения недостаточно.

«Попытка ввести расширенную ответственность производителя была, но, к сожалению, она сегодня не работает, она практически вся в серой зоне. Очевидно, его нужно реформировать», — заявил Коган.

Выступление Александра Когана

Зампред комитета Госдумы напомнил, что уже есть поручение президента по этому поводу, есть обращение российского экологического оператора, а также письмо с предложениями вице-премьера Виктории Абрамченко. Сейчас готовится соответствующий законопроект.

«Задача в осеннюю сессию отработать это, чтобы в итоге у нас появился еще один дополнительный источник (финансирования — прим.ред.), чтобы сами производители упаковки товаров стали более бережно относиться к этому», — пояснил Коган.

По его словам, такой проект должен в первую очередь стимулировать предпринимателей производить легко перерабатываемую упаковку:

«Когда ты производишь упаковку, ты должен понимать, что после того, как используют товары, она оказывается в мусорном ведре на свалке».

Расширенная ответственность производителя стимулирует все организации делать нормальную, хорошую, легко перерабатываемую упаковку, либо создавать механизмы, когда сам производитель упаковку собирает и сам ее потом перерабатывает

Коган высказал позицию, что нужно создавать такие условия, чтобы упаковка, которая производится, меньше уходила на свалки.

Депутат напомнил, что у данной реформы большое количество противников, особенно со стороны производителей. Главным аргументом «против» считается возможность подорожания продукции.

Коган заявил, что не видит для этого причин: «Как эксперт, могу сказать, что я не вижу, где может вырасти цена. Упаковка занимает меньше процента (от себестоимости продукции — прим.ред.), есть упаковка, которая занимает 3 и 5%, но мы же прекрасно понимаем, что цены диктует рынок, а не упаковка.

Если будет резкое поднятие цен, то конкурентность всегда победит, потому что в конечном итоге можно вообще без упаковки производить. К примеру, сыпучие материалы и продукты».

Депутат высказал свое желание, чтобы законопроект поступил в середине октября. Однако он признал, что это вопрос компромиссов, и сообщил, что Дума готова терпеливо ждать консультаций на всех площадках.

Ранее в августе этого года президент России Владимир Путин согласовал предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей.

В настоящее время платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции. Ответственность по утилизации всего объема упаковки предлагается установить с 1 января 2025 года. Сейчас нормативы предписывают утилизировать 10–45% упаковки.

В мае 2022 года СМИ писали, что в аппарате Абрамченко подготовили законопроект о переносе этой ответственности на тех, кто выпускает тару. Против выступили производители упаковки. Ассоциация производителей стекольной тары оценивала рост себестоимости производства тары на 20–30% в зависимости от ее вида.

Экологический форум «Экосистема. Заповедный край» организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и правительством Камчатского края. В этом году он проводится с 30 августа по 4 сентября, в нем принимает участие около 450 молодых экологов из 85 регионов страны.

Обложка и фото: пресс-служба форума «Экосистема»