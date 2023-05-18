Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении штрафов за передачу персональной информации через иностранные мессенджеры. Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, юрлиц – от 100 до 700 тыс. рублей.

Госдума в первом чтении одобрила штрафы за передачу личных данных через иностранные мессенджеры