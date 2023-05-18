Госдума в первом чтении одобрила штрафы за передачу личных данных через иностранные мессенджеры

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении штрафов за передачу персональной информации через иностранные мессенджеры. Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, юрлиц – от 100 до 700 тыс. рублей.
Законопроект о штрафах за передачу персональных данных через иностранные мессенджеры депутаты Госдумы поддержали в первом чтении. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Принять законопроект в первом чтении, представить поправки к законопроекту», – говорится в пояснительной записке.
Согласно законопроекту, за пересылку юридически значимых данных через иностранные мессенджеры должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, юридических лиц – от 100 до 700 тыс. рублей.
В перечень иностранных мессенджеров входят Telegram, WhatsApp*, Viber, WeChat, Snapchat, Discord, Threema, Microsoft Teams, Skype для бизнеса.
Законопроект о штрафах за отправку персональных данных через зарубежные мессенджеры был внесен в Госдуму 14 апреля.
В марте ряду организаций законодательно запретили пользоваться иностранными мессенджерам. Это касается банков, брокеров, негосударственных пенсионных фондов, страховщиков.
Фото на обложке: Catarina Belova /
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