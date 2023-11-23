Госдума продлит господдержку для компаний с офшорным участием

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия») внес законопроект о продлении господдержки для компаний с офшорным участием свыше 25%. Возможность предлагается продлить до 1 января 2025 года.
Инициативу авторы документа тем, что компании не успевают закончить исключение иностранных элементов из своей структуры из-за препятствий в «недружественных» странах, пишет «Коммерсантъ».
Эксперты отмечают, что это непростой процесс и на это требуется время. К тому же, сейчас под запрет на господдержку могут попасть и компании, в структуре которых есть элементы из ряда «дружественных» стран.
C 1 января 2023 года действует запрет на выдачу субсидий российским юридическим лицам, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%. Действующие поправки предоставляют возможность таким организациям в редких случаях по решению правительства РФ получать меры господдержки — субсидии и бюджетные инвестиции. Нормы действуют до 1 января 2024 года, так как предполагалось, что эти компании исключат из структуры владения российских юрлиц до этой даты.
- По итогам первого полугодия 2023 года 87 компаний сменили прописку с зарубежной на российские офшоры. Интерес к переезду компаний в российские офшоры обусловлен сложностями их работы с «недружественными» странами и ограничениями, которые действуют в России для иностранцев.
Фото на обложке: Unsplash
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