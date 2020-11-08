Исследование: бизнес не смог воспользоваться обещанной в пандемию господдержкой

Предприниматели пострадавших от кризиса отраслей не смогли получить поддержку от государства. Это следует из проведенного «Райффайзенбанком» исследования, пишет «Коммерсантъ».

Около 92% опрошенных «Райффайзенбанком» консалтинговых фирм не оформили меры господдержки. Имется в виду отсрочка по налогам и обязательным платежам, кредиты на зарплату персоналу под 2%, кредитные каникулы и другие льготы, которые власти обещали в кризис.

Не смогли воспользоваться помощью от государства и 83% тех, кто занят транспортными перевозками. Из предпринимателей сферы допольнительного образования таких набралось 75%.

Представители малого и среднего бизнеса пояснили, что схема получения льгот оказалась непростой. Почти 19% опрошенных заявили, что не смогли получить льготы из-за проблем по сбору необходимой документации и сложной формальной процедуры.

В сфере допобразования отказы по заявкам на получение льгот чаще всего приходили из-за отсутствия лицензий на оказание соответствующих услуг.

Примерно 12% респондентов сочли условия льготного кредитования невыгодными. Около 26% предпринимателей ответили, что не воспользовались господдержкой, потому что могут продержаться в кризис своими силами.

Были и те сферы бизнеса, кто всё же решил обратиться и получил помощь от государства. Так, льготами смогли воспользоваться 60% тех, кто оказывает медицинские услуги, а также 67% представителей рынка общепита.

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