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Исследование: бизнес не смог воспользоваться обещанной в пандемию господдержкой

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Предприниматели пострадавших от кризиса отраслей не смогли получить поддержку от государства. Это следует из проведенного «Райффайзенбанком» исследования, пишет «Коммерсантъ».

Исследование: бизнес не смог воспользоваться обещанной в пандемию господдержкой

Около 92% опрошенных «Райффайзенбанком» консалтинговых фирм не оформили меры господдержки. Имется в виду отсрочка по налогам и обязательным платежам, кредиты на зарплату персоналу под 2%, кредитные каникулы и другие льготы, которые власти обещали в кризис.

Не смогли воспользоваться помощью от государства и 83% тех, кто занят транспортными перевозками. Из предпринимателей сферы допольнительного образования таких набралось 75%.

Представители малого и среднего бизнеса пояснили, что схема получения льгот оказалась непростой. Почти 19% опрошенных заявили, что не смогли получить льготы из-за проблем по сбору необходимой документации и сложной формальной процедуры. 

В сфере допобразования отказы по заявкам на получение льгот чаще всего приходили из-за отсутствия лицензий на оказание соответствующих услуг.

Примерно 12% респондентов сочли условия льготного кредитования невыгодными. Около 26% предпринимателей ответили, что не воспользовались господдержкой, потому что могут продержаться в кризис своими силами.

Были и те сферы бизнеса, кто всё же решил обратиться и получил помощь от государства. Так, льготами смогли воспользоваться 60% тех, кто оказывает медицинские услуги, а также 67% представителей рынка общепита.

Фото: Unsplash

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