Некоторые компании из пострадавших от кризиса отраслей получили отказ в господдержке по формальным причинам. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

СМИ: компании из пострадавших от кризиса отраслей не могут получить господдержку