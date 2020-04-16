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СМИ: компании из пострадавших от кризиса отраслей не могут получить господдержку

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Некоторые компании из пострадавших от кризиса отраслей получили отказ в господдержке по формальным причинам. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

СМИ: компании из пострадавших от кризиса отраслей не могут получить господдержку

По их словам, некоторым предпринимателям отказывают в помощи из-за несовпадения кода деятельности в едином госреестре (ЕГРЮЛ) со списком правительства. С такой проблемой столкнулись стоматологии, гостиницы и детские центры.

Как отмечают собеседники издания, у многих компаний заявленные коды деятельности не совпадают с фактической деятельностью. Кроме того, некоторые коды не вошли в список правительства. 

Эксперты считают, что необходимо отказаться от детализации кодов или расширить список. По мнению представителей ОНФ, стоит дополнительно учитывать информацию о потере дохода, снижении выручки и среднего чека компании.

Ранее правительство утвердило список наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Кто в него входит:

  • авиаперевозки;
  • культура, кинематография, организация досуга и развлечений;
  • физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
  • туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услуги;
  • гостиничный бизнес;
  • общественное питание;
  • организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
  • организаторы конференций и выставок;
  • компании из сферы бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты);
  • стоматологии. 
Фото: Kanyapak Lim / Shutterstock

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