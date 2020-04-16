СМИ: компании из пострадавших от кризиса отраслей не могут получить господдержку
Некоторые компании из пострадавших от кризиса отраслей получили отказ в господдержке по формальным причинам. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).
По их словам, некоторым предпринимателям отказывают в помощи из-за несовпадения кода деятельности в едином госреестре (ЕГРЮЛ) со списком правительства. С такой проблемой столкнулись стоматологии, гостиницы и детские центры.
Как отмечают собеседники издания, у многих компаний заявленные коды деятельности не совпадают с фактической деятельностью. Кроме того, некоторые коды не вошли в список правительства.
Эксперты считают, что необходимо отказаться от детализации кодов или расширить список. По мнению представителей ОНФ, стоит дополнительно учитывать информацию о потере дохода, снижении выручки и среднего чека компании.
Ранее правительство утвердило список наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Кто в него входит:
- авиаперевозки;
- культура, кинематография, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услуги;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
- организаторы конференций и выставок;
- компании из сферы бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты);
- стоматологии.
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