На «Госуслугах» появился сервис проверки подлинности паспорта

«Госуслуги» добавили сервис проверки подлинности паспорта, сообщили в Минцифры. С помощью новой функции можно узнать, не поддельный ли документ и выдавался ли он МВД.
«Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами», — поясняет пресс-служба ведомства.
Чтобы воспользоваться проверкой, нужно указать номер и серию документа, а также имя с фамилией. Сервис определит, не поддельный ли паспорт, не истек ли срок его действия и выдавался ли вообще МВД документ с такими данными.
Полученные данные сервис сверяет с базой МВД. Если срок действия паспорта истек, появится сообщение «недействительный». Если документ поддельный, в сервисе отобразится «данные не найдены».
В ведомстве советуют обратиться в МВД, если сервис не найдет действительный паспорт.
Ранее на «Госуслугах» появилась обязательная двухфакторная аутентификация.
Фото на обложке: alexkich /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чего ждать IT-проектам от работы с госсервисами
- 2 Скарлетт Йоханссон решила судиться с ИИ-приложением за незаконное использование ее изображения
- 3 Тестировать гипотезы, привлекать первых пользователей
- 4 Новостные агрегаторы – что это такое и какими они бывают?
- 5 Привлекаем аудиторию в приложение: платные и бесплатные источники установок
ВОЗМОЖНОСТИ
03 ноября 2023
03 ноября 2023
06 ноября 2023