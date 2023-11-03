На «Госуслугах» появился сервис проверки подлинности паспорта

«Госуслуги» добавили сервис проверки подлинности паспорта, сообщили в Минцифры. С помощью новой функции можно узнать, не поддельный ли документ и выдавался ли он МВД.

«Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами», — поясняет пресс-служба ведомства.

Чтобы воспользоваться проверкой, нужно указать номер и серию документа, а также имя с фамилией. Сервис определит, не поддельный ли паспорт, не истек ли срок его действия и выдавался ли вообще МВД документ с такими данными.

Полученные данные сервис сверяет с базой МВД. Если срок действия паспорта истек, появится сообщение «недействительный». Если документ поддельный, в сервисе отобразится «данные не найдены».

В ведомстве советуют обратиться в МВД, если сервис не найдет действительный паспорт.

Ранее на «Госуслугах» появилась обязательная двухфакторная аутентификация.

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