Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной для всех пользователей

Двухфакторная аутентификация стала обязательной для входа в личный кабинет на «Госуслугах», пишет РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительство. Ранее подтверждать свою личность таким образом нужно было только новым пользователям портала.
Теперь, чтобы воспользоваться «Госуслугами», нужно будет ввести одноразовый код из СМС. Также доступен вход по биометрии.
Впервые двухфакторная аутентификация появилась на «Госуслугах» в марте 2023 года, тогда ее подключение оставалось на усмотрение пользователя.
В августе в Минцифры сообщили, что 1 октября она станет обязательной. В ведомстве считают, что с двухфакторной аутентификацией аккаунты граждан будут более защищенными.
По состоянию на август около 22 млн пользователей подключили услугу. По данным Минцифры, дополнительную защиту включают от 300 тыс. до 400 тыс. человек в день. Ранее сообщалось, что часть электронных документов на «Госуслугах» приравняют к их бумажному оригиналу.
Фото на обложке: KateV28 /
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