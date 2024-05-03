До конца 2024 года на «Госуслугах» протестируют платформу согласий на обмен данными клиентами

Минцифры и ЦБ до конца 2024 года на базе «Госуслуг» протестируют платформу коммерческих согласий (ПКС). С ее помощью россияне смогут без допсведений о себе получать услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, возможно, магазинов, медучреждений и т. д., пишут «Известия».

Информацией о клиентах организация будет делиться через API — программные интерфейсы для цифрового обмена данными. Поэтапное внедрение обязательного использования открытых API на финрынк планируется с 2026 года. Позднее систему могут начать распространять на других поставщиков услуг.

Предполагается, что обмен клиентскими данными через открытые API может происходить только по согласию клиента. При этом пользователю должно быть понятно, под чем он подписывается, а также необходимо предусмотреть возможность отслеживать все свои согласия и отозвать любое из них.

Для этого до конца года планируется начать с участниками рынка пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий на базе портала «Госуслуги».

В ЦБ подчеркнули, что на платформе будут храниться только согласия граждан, а не информация о них.

Ранее стало известно, что в России до конца 2025 года запустят единую систему приема и обработки бизнеса. Это будет платформа обратной связи на базе «Госуслуг». Пилотную версию сейчас тестируют в десяти регионах, со второй половины 2024 года ее будут распространять по всей стране. Механизм поможет предпринимателям оперативно решать вопросы, связанные с инвестициями, льготами и финподдержкой. Обрабатывать обращения будут в региональных госорганах.

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