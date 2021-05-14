Более половины предпринимателей-«новичков» в госзакупках выигрывают тендеры в первый год — исследование

Общая сумма контрактов по госзакупкам в 2020 году увеличилась с 8,3 трлн до 8,9 трлн рублей. При этом выиграть в тендерах смогли 60% компаний и индивидуальных предпринимателей-«новичков» в закупках.

Об этом сообщается в исследовании Tinkoff Data, на которое ссылаются «Известия». Оно проведено на основании открытых данных портала госзакупок (учитывались только тендеры по 44-ФЗ).

В исследовании, в частности, анализировался опыт участия в гостендерах компаний-«новичков» (зарегистрированы в единой информационной системе (ЕИС) в сфере госзакупок менее года). По данным Tinkoff Data, среди новых участников госзакупок в 2020 году получили заказ 59,6%. Годом ранее победу в гостендерах одержало 67,9% «новичков».

Четверть поставщиков выигрывают свои первые госконтракты уже в первый месяц после регистрации в ЕИС, отмечается в исследовании. «Новички» чаще получают контракт на небольшую сумму — до 400 тысяч рублей.

В прошлом году регионами-лидерами по числу побед новичков в закупках стали Крым, Чечня и Ульяновская область. Чаще всего у начинающих поставщиков за последние два года закупали медицинское оборудование и инструменты, компьютеры и периферийные устройства, лекарственные препараты и материалы.

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