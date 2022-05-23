Госкомпаниям ограничат разработку собственного софта

Минцифры выступило с предложением ограничить работу госкомпаний по самостоятельному производству софта. Это поможет нарастить доходы IT-компаниям.
Документ, на который ссылаются «Известия», предполагает сокращение до 30% доли расходов на создание программного обеспечения (ПО) для своих нужд в общем цифровом бюджете. Если же доля этих трат будет больше, Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (утверждает стратегии цифровой трансформации госкомпаний) не станет согласовывать госкомпании цифровую стратегию.
По факту такая норма применяется центром с 2021 года — если лимит превышен, программа не согласовывается, заявили газете в организации.
«Опыт показал, что госкомпаниям, как правило, достаточно 30% отраслевого ПО собственной разработки, соответственно, 70% — общесистемное, закупаемое у сторонних разработчиков», — объяснил руководитель Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух.
Он добавил, что в то же время у части компаний доля софта собственной разработки составляет до 50%. Как правило, это происходит в структурах, где относительно немного конечных клиентов, например, добывающих.
Стратегии цифрового развития должны будут представить на утверждение несколько тысяч госкомпаний и их «дочек» — сейчас утверждены планы примерно 50% таких предприятий и организаций, сообщил Массух.
Фото на обложке: Unsplash
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