В России начнут регулировать методы производства и составы продуктов из растительного сырья

Существующие нормы регулирования не позволяют в полной мере подтвердить потребителю качество и безопасность продукции на растительной основе, уверяет отрасль.

Авторами инициативы выступили Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), Союз производителей продукции на растительной основе (СППРО), ФНЦ пищевых систем и рабочая группа «Фуднет», сообщил RB.RU представитель АПАПП.

«Потребность в стандартизации возникла из-за пробелов в существующей правовой базе: нынешние нормы регулирования не позволяют в полной мере подтвердить конечному потребителю качество и безопасность продукции на растительной основе — нет базового документа, где прописаны требования к составу и характеристикам продукта. Более того, на сегодняшний день не выработан единый подход к определению наименований такой продукции», — говорится в сообщении.

Рабочая группа создана на базе Росстандарта, по итогам работы участники предложат проект нового стандарта пищевой продукции, произведенной из растительного сырья, не содержащей компонентов животного происхождения. Ключевая задача — утвердить параметры, по которым продукция может признаваться растительной.

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