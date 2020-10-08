Стартовал прием заявок на участие в акселераторе экологических стартапов Green Tech Startup Booster
Стартапы, развивающие «зеленые» технологии, могут принять участие в акселерационной программе Green Tech Startup Booster. Участие бесплатное. Подать заявку можно до 12 октября.
Организаторы ждут стартапы, зрелые компании и команды ученых с разработками на стадии не ниже готового прототипа. Преимущество получат проекты с юридическим лицом и продуктом, который можно запустить в течение года.
Акселератор разделен на несколько тематических направлений:
- мониторинг окружающей среды;
- человек и окружающая среда;
- чистая вода;
- чистый воздух;
- чистая земля;
- чистая энергия.
Участники получат возможность запустить пилотный проект с компаниями-партнерами, привлечь инвестиции, выйти на российский и международный рынки, а также получить экспертную, менторскую и финансовую поддержку.
Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте.
Green Tech Startup Booster — акселерационная программа, созданная фондом «Сколково» и промышленными корпорациями при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также Министерства энергетики РФ.
Фото на обложке: Julian Ebert / Unsplash
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