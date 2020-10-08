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Стартовал прием заявок на участие в акселераторе экологических стартапов Green Tech Startup Booster

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Стартапы, развивающие «зеленые» технологии, могут принять участие в акселерационной программе Green Tech Startup Booster. Участие бесплатное. Подать заявку можно до 12 октября.

Стартовал прием заявок на участие в акселераторе экологических стартапов Green Tech Startup Booster

Организаторы ждут стартапы, зрелые компании и команды ученых с разработками на стадии не ниже готового прототипа. Преимущество получат проекты с юридическим лицом и продуктом, который можно запустить в течение года.

Акселератор разделен на несколько тематических направлений:

  • мониторинг окружающей среды;
  • человек и окружающая среда;
  • чистая вода;
  • чистый воздух;
  • чистая земля;
  • чистая энергия.

Участники получат возможность запустить пилотный проект с компаниями-партнерами, привлечь инвестиции, выйти на российский и международный рынки, а также получить экспертную, менторскую и финансовую поддержку.

Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте.

Green Tech Startup Booster — акселерационная программа, созданная фондом «Сколково» и промышленными корпорациями при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также Министерства энергетики РФ.

Фото на обложке: Julian Ebert / Unsplash

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