Стартовал прием заявок на участие в акселераторе экологических стартапов Green Tech Startup Booster

Стартапы, развивающие «зеленые» технологии, могут принять участие в акселерационной программе Green Tech Startup Booster. Участие бесплатное. Подать заявку можно до 12 октября.

Организаторы ждут стартапы, зрелые компании и команды ученых с разработками на стадии не ниже готового прототипа. Преимущество получат проекты с юридическим лицом и продуктом, который можно запустить в течение года.

Акселератор разделен на несколько тематических направлений:

мониторинг окружающей среды;

человек и окружающая среда;

чистая вода;

чистый воздух;

чистая земля;

чистая энергия.

Участники получат возможность запустить пилотный проект с компаниями-партнерами, привлечь инвестиции, выйти на российский и международный рынки, а также получить экспертную, менторскую и финансовую поддержку.

Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте.

Green Tech Startup Booster — акселерационная программа, созданная фондом «Сколково» и промышленными корпорациями при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также Министерства энергетики РФ.



Фото на обложке: Julian Ebert / Unsplash