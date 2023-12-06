Греф назвал искусственный интеллект приоритетом новой стратегии «Сбера»

Сбербанк в 2024–2026 годах собирается перейти на человекоцентричную бизнес-модель и развивать искусственный интеллект (ИИ) «нового поколения». Об этом сообщил глава группы Герман Греф на презентации новой стратегии «Сбера», его цитирует РБК.

В 2021–2023 годы приоритетом стратегии было развитие экосистемы. Сообщается, что банк продолжит ее развивать.

По словам топ-менеджера «Сбера», задача банка — сделать так, чтобы принимать большинство решений в автоматическом режиме на основе ИИ, а для ручных операций оставить самые сложные продукты и «удовлетворение самых непростых нужд человека».

Греф отметил, что с помощью ИИ «Сбер» переведет «большинство решений в онлайн», создаст умного AI-помощника для клиентов, а также «демократизирует технологии».

Вместе с развитием ИИ Сбербанк собирается обеспечивать «необходимый объем прибыли для акционеров и общества». Греф упомянул, что целевой ориентир для «Сбера» —рентабельность капитала (ROE) выше 22% и дивиденды на уровне 50% чистой прибыли по МСФО.

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