Group-IB обнаружила около 30 сайтов по продаже поддельных авиабилетов
Group-IB обнаружила в сети около 30 фишинговых ресурсов по продаже фейковых авиабилетов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам руководителя команды аналитиков Group-IB Антона Долгалева, пик регистрации фейковых сайтов по поиску авиабилетов пришелся на июнь-июль.
Фишинговый сайты незаконно используют логотипы и бренды известных авиакомпаний и турагентств. Часто на них предлагаются скидки и выгодные тарифы. При оформлении и покупке авиабилетов происходит кража денежных средств пользователя.
По заявлению компании, продвижение фейковых сервисов происходит преимущественно через спам и рекламу.
«В этом году из-за пандемии и закрытых границ мошенники довольно поздно стали продвигать свою любимую билетную тему: торговать авиа и жд-билетами, номерами в отелях на отечественных и зарубежных курортах», — отмечает Долгалев.
По сообщению Group-IB, интернет-мошенники следили за возрастающим интересом людей к возобновленным после карантина перелетам. В июне-июле число поисковых запросов со словом «авиабилеты» выросло практически в два раза по сравнению с предыдущими месяцами, говорит представитель компании.
Чтобы не попасть на фишинговый сайт, эксперты советуют:
- не доверять большим скидкам на билеты, акциям и розыгрышам;
- изучать адрес сайта и проверять, когда он был создан.
Если сайт появился несколько месяцев назад, вероятно он мошеннический, пояснил Долгалев.
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