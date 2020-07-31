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Group-IB обнаружила около 30 сайтов по продаже поддельных авиабилетов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Group-IB обнаружила в сети около 30 фишинговых ресурсов по продаже фейковых авиабилетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Group-IB обнаружила около 30 сайтов по продаже поддельных авиабилетов

По словам руководителя команды аналитиков Group-IB Антона Долгалева, пик регистрации фейковых сайтов по поиску авиабилетов пришелся на июнь-июль. 

Фишинговый сайты незаконно используют логотипы и бренды известных авиакомпаний и турагентств. Часто на них предлагаются скидки и выгодные тарифы. При оформлении и покупке авиабилетов происходит кража денежных средств пользователя.

По заявлению компании, продвижение фейковых сервисов происходит преимущественно через спам и рекламу.

«В этом году из-за пандемии и закрытых границ мошенники довольно поздно стали продвигать свою любимую билетную тему: торговать авиа и жд-билетами, номерами в отелях на отечественных и зарубежных курортах», — отмечает Долгалев.

По сообщению Group-IB, интернет-мошенники следили за возрастающим интересом людей к возобновленным после карантина перелетам. В июне-июле число поисковых запросов со словом «авиабилеты» выросло практически в два раза по сравнению с предыдущими месяцами, говорит представитель компании.

Чтобы не попасть на фишинговый сайт, эксперты советуют:

  • не доверять большим скидкам на билеты, акциям и розыгрышам;
  • изучать адрес сайта и проверять, когда он был создан.

Если сайт появился несколько месяцев назад, вероятно он мошеннический, пояснил Долгалев.

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