Guess выкупил долю российского партнера в местном бизнесе

Американский производитель и продавец одежды Guess консолидировал 100% ООО «Гесс? Сиайэс», выкупив 30% у предпринимателя Вячеслава Шикулова за €8 млн. Компания должна выкупить долю до 31 декабря 2025 года, узнал «Коммерсантъ».
Сейчас Guess владеет в России 44 магазинами и выступает дистрибутором для оптовых партнеров. В 2022 году выручка российской Guess выросла на 24%, а чистая прибыль — в 3,5 раза.
По словам экспертов, в условиях, когда большинство fashion-брендов сегмента «средний плюс» приостановили работу, объявили об уходе или переименовали магазины, для продолжения работы Guess на российском рынке складывается благоприятная ситуация.
- С конца февраля 2022 года бренды Zara, Bershka, H&M, Uniqlo и ряд других покинули российский рынок на фоне спецоперации РФ на Украине. В связи с этим освободилась значительная часть ниши современной молодежной одежды, которую поспешили занять российские марки. Опрошенные RB.RU аналитики прогнозируют дальнейшее расширение российского fashion-сегмента, даже если вернутся ушедшие бренды, пусть и под другим названием. По их мнению, это уже не сильно ударит по отечественному производителю.
Фото на обложке: Eric Broder Van Dyke /
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