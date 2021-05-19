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Индия может заблокировать WhatsApp через неделю

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Министерство электроники и информационных технологий Индии (MeitY) приказало мессенджеру WhatsApp отказаться от обновления политики конфиденциальности. В противном случае государство примет «законные меры».

Индия может заблокировать WhatsApp через неделю

18 мая MeitY направило письмо WhatsApp, в котором дало мессенджеру 7 дней для «удовлетворительного ответа», сообщает TechCrunch.

Выполняя свою суверенную ответственность по защите прав и интересов индийских граждан, правительство Индии рассмотрит различные варианты, доступные ему в соответствии с законами Индии.

Параллельно Верховный суд Дели рассматривает дело по новой политике конфиденциальости, а местные антимонопольные органы проводят расследование. В ответ в WhatsApp заявили, что многие индийские фирмы придерживаются аналогичной политики. 

Ранее индийские власти выражали свою озабоченность новыми требованиями WhatsApp и необходимостью их принятия для полноценного использования мессенджера. Также правительство недовольно, что пользователи на территории ЕС были освобождены от обязательного принятия условий.

Для WhatsApp не только проблематично, но и безответственно использовать эту позицию, чтобы навязать несправедливые условия и положения для индийских пользователей, особенно дискриминирующие их по сравнению с пользователями в Европе.

Обновлённые условия конфиденциальности предоставляют WhatsApp согласие на передачу личной информаций о пользователе материнской компании мессенджера — Facebook. Представители WhatsApp обещали, что рядовых пользователей приложения это никак не затронет.

Республика Индия является рынком №1 для WhatsApp: в стране более 450 млн пользователей мессенджера.

Ранее RB.RU сообщал, что аналогичные меры из-за новой политики WhatsApp рассматривают в Германии.

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Фото на обложке: SOMNATH MAHATA / Shutterstock.

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