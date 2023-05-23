Дом моды Hermes представил кожаный пластырь для заклеивания камеры ноутбука за $125

Французский модный дом Hermes представил кожаную наклейку, которую предлагает использовать в качестве пластыря для заклеивания камеры ноутбука. Наклейку также можно применять для кастомизации одежды или украшения предметов. Аксессуар обойдется покупателю в $125 (около 10 тыс. рублей).

Hermes запустил продажи нового аксессуара – наклейки Band-Aid из чистой кожи, которую можно использовать в разных целях. Одним из вариантов применения наклейки в виде пластыря модный дом считает заклеивание камеры ноутбука.

Также аксессуар можно использовать для кастомизации одежды – наклеить его на обувь – или украшения предметов.

Band-Aid сделан вручную из чистой кожи. При этом тип используемой кожи «станет сюрпризом» для покупателя, указано на сайте Hermes. Цвет изделий также выбирается случайно.

Комплект из трех аксессуаров-наклеек стоит $125 (около 10 тыс. рублей).

Фото: Hermes