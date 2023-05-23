Дом моды Hermes представил кожаный пластырь для заклеивания камеры ноутбука за $125

Французский модный дом Hermes представил кожаную наклейку, которую предлагает использовать в качестве пластыря для заклеивания камеры ноутбука. Наклейку также можно применять для кастомизации одежды или украшения предметов. Аксессуар обойдется покупателю в $125 (около 10 тыс. рублей).
Hermes запустил продажи нового аксессуара – наклейки Band-Aid из чистой кожи, которую можно использовать в разных целях. Одним из вариантов применения наклейки в виде пластыря модный дом считает заклеивание камеры ноутбука.
Также аксессуар можно использовать для кастомизации одежды – наклеить его на обувь – или украшения предметов.
Band-Aid сделан вручную из чистой кожи. При этом тип используемой кожи «станет сюрпризом» для покупателя, указано на сайте Hermes. Цвет изделий также выбирается случайно.
Комплект из трех аксессуаров-наклеек стоит $125 (около 10 тыс. рублей).
Фото: Hermes
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Роскошные путешествия: за что люди сегодня готовы платить миллионы?
- 2 Люкс — по-прежнему печатные журналы, консерватизм и офлайн? Как меняется аудитория премиум-сегмента
- 3 От $25 и дороже: что из NFT-арта подарить на Новый год
- 4 Триггер для люкса: как сегменту luxury вернуться в строй после карантина
- 5 10 отечественных брендов одежды, о которых вы могли не знать
ВОЗМОЖНОСТИ
23 мая 2023
24 мая 2023
25 мая 2023