HeadHunter сообщил комиссии США о намерении продать бумаги компании на $800 млн

HeadHunter, бумаги которой торгуются на американской бирже, уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США о возможности проведения вторичного размещения акций на на NASDAQ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы компании.

Компания может разместить дополнительные американские депозитарные расписки (ADS) на сумму до $100 млн.

Еще до $720,9 млн могут получить акционеры компании за счет продажи своих 31,25 млн обыкновенных акций по $23,07 за штуку.

Свои акции смогут продать компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 18,75 млн акций, или 37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн, или 25%).

В настоящее время капитал HeadHunter разделен на 38,35 млн акций. Крупнейшими акционерами являются: Highworld Investments, которой принадлежит 18,75 млн акций (37,5%), ELQ Investors VIII — 12,5 млн (25%) и Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC — 7,15 млн (14,3%). У самой компании сейчас нет акций.

Как пояснил представитель HeadHunter, компания может провести допэмиссию, если решит привлекать дополнительное финансирование через размещение новых акций. Но он подчеркнул, что это возможность, а не обязательство.

HeadHunter провел IPO (первичное размещение акций) на NASDAQ в начале мая прошлого года.