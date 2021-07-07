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Зарплата до 350 тысяч руб.: Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В июле самыми высокооплачиваемыми специалистами в российских регионах стали программисты и врачи. Они получают от 150 тысяч до 350 тысяч руб.

Зарплата до 350 тысяч руб.: Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля

Аналитики сервиса Superjob составили июльский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России. Результаты исследования опубликовал RT.

Первые строчки в списке заняли IT-специалисты. Например, в Москве рекрутеры готовы пригласить специалиста на позицию java-разработчика с зарплатой до 350 тысяч руб. в месяц. Столько же предлагают NodeJS-разработчику в Санкт-Петербурге.

Ведущему программисту «1С» в Екатеринбурге готовы предложить вакансию с заработной платой от 200 тысяч руб. в месяц, а разработчику «1С» в Уфе — до 150 тысяч руб.

Кроме того, в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в России оказались врачи. В Петербурге врачу психиатру-наркологу готовы предложить до 250 тысяч руб. в месяц, в то время как врач-флеболог из Воронежа ежемесячно может получать от 150 тысяч руб.

В рейтинге также оказались инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры. В Казани ищут инженера строительного контроля — ему в городе готовы предложить от 100 тысяч руб. Менеджеру активных продаж в Краснодаре предлагают до 120 тысяч руб., а менеджеру по продажам B2B в Нижнем Новгороде — 150 тысяч руб. Дизайнеру кухонь и корпусной мебели из Новосибирска готовы предложить до 150 тысяч руб. в месяц.

Рейтинг замкнули водитель категории «С» в Челябинске — до 80 тысяч руб. в месяц, шеф-повар в Самаре — от 70 тысяч руб., менеджер по логистике в Омске — от 55 тысяч руб., врач стоматолог-ортодонт в Красноярске — от 60 тысяч руб. и главный бухгалтер в Волгограде — от 60 тысяч руб.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые удаленные вакансии. Больше всего среди «удаленщиков» получает менеджер по продукту — до 300 тысяч руб.

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Фото: Joyseulay/Shutterstock

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