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Как распоряжаются деньгами россияне с состоянием более $1 млн — исследование

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Аналитические компании Tranio и EY провели опрос среди специалистов из финансовой сферы, работающих с состоятельными россиянами («хайнетами», High Net Worth Individuals). Они выяснили, как распоряжаются своими деньгами люди, чье состояние превышает $1 млн. С результатами опроса ознакомились в Rusbase.

Как распоряжаются деньгами россияне с состоянием более $1 млн — исследование
Во что инвестируют «хайнеты» 

Чаще всего состоятельные россияне в 2019 году инвестировали в облигации и доходную недвижимость. Эти инструменты указали 79% и 62% респондентов соответственно. На третьем месте — бизнес (41%), на четвертом — акции (36%). Пятое место заняли предметы роскоши — элитная недвижимость, яхты, антиквариат, искусство и т. д. (21 %). На последнем месте — драгоценные металлы и камни (13 %).

Где хранят свои деньги

Среди зарубежных стран, в банках которых состоятельные россияне предпочитают держать счета, абсолютное большинство респондентов (98 %) назвали Швейцарию. За ней с большим отрывом следуют Великобритания (66 %) и Кипр (37 %).

Напомним, что Швейцария и Кипр обмениваются финансовой информацией с Россией в рамках CRS (Единого стандарта отчетности). Великобритания прекратила этот обмен с 2019 года.

Упоминались и другие страны, где россияне хранят деньги: в частности, по 2 или более респондентов назвали Люксембург, США, Австрию, Германию, Лихтенштейн, Монако, ОАЭ, Сингапур.

Из каких стран выводят деньги

39 % участников опроса отметили, что именно с Кипра россияне в первую очередь стремятся вывести ранее размещённые там активы. Доверие к Кипру было подорвано в 2013 году, когда на фоне финансового кризиса местные власти провели «стрижку» депозитов.

То же касается прибалтийских, особенно латвийских банков. 30 % респондентов заявили, что «хайнеты» выводят оттуда деньги из-за строгих требований.

«Даже если вы приносите им абсолютно легальные деньги и предоставляете все необходимые документы — они будут проверять вас “от и до”, по всей строгости своих протоколов. Будут искать любой повод для отказа в размещении вклада или выдаче кредита, чтобы обезопасить себя от возможных санкций со стороны регуляторов», — сказал Георгий Качмазов генеральный директор и основатель Tranio.

Что делают со своими активами

79 % респондентов отметили, что владельцы крупных капиталов всё активнее становятся налоговыми резидентами зарубежных стран. При этом 45% сказали, что «хайнеты» стремятся выводить активы из России, а 37% специалистов сказали, что те участвуют в российских программах амнистии капитала.

В каких странах получают статус налогового резидента

По мнению профессионалов, самые популярные страны для смены налогового резидентства — Кипр (58 % респондентов), Мальта (42 %) и Великобритания (31 %). За ними следуют Швейцария, Монако, Израиль, Испанию, Люксембург, ОАЭ и США.

Где получают «золотые паспорта»

Отвечая на вопрос, в каких странах состоятельные россияне особенно активно пользуются программами резидентства в обмен на инвестиции, больше половины респондентов (58 %) назвали Кипр. За ним с большим отрывом следуют Мальта, Великобритания и Испания. По 2 респондента также указали Германию, Грецию, Португалию, Сент-Китс и Невис, Швейцарию.

В опросе поучаствовали 44 человека — специалисты из прайвет-банкинга, юристов и налоговых консультантов.

Фото: Viacheslav Boiko / Shutterstock

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