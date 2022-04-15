Почти 80% компаний в России продолжают нанимать сотрудников — опрос

76% компаний в России продолжают нанимать сотрудников, при этом большая часть — только на замещающие позиции, показало исследование MarHR, проведенное с января по март 2022 года.
Из тех, кто продолжает нанимать людей, больше половины (52%) берут сотрудников только на замещающие позиции. Еще 24% открывают новые должности или расширяют штат, столько же приостановили или не планировали наем.
17% опрошенных отметили, что кандидатов стало меньше и это влияет на их бизнес. Почти треть (31%), напротив, заметили рост числа кандидатов. В основном эти компании относятся к секторам IT, консалтинга, производства и строительства.
Самые часто встречающиеся трудности при подборе:
- нехватка квалифицированных специалистов — 33%;
- слабые отклики на вакансии — 28%;
- кандидаты выбирают конкурентов — 22%;
- долгие согласования внутри компании — 13%;
- непонимание, какие инструменты подбора сработали — 4%.
В опросе участвовали 440 HR-специалистов, рекрутеров, HR-директоров, PR-менеджеров и СЕО из 8 стран, большинство из России.
Фото на обложке: Unsplash
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15 апреля 2022