Почти 80% компаний в России продолжают нанимать сотрудников — опрос

76% компаний в России продолжают нанимать сотрудников, при этом большая часть — только на замещающие позиции, показало исследование MarHR, проведенное с января по март 2022 года.

Из тех, кто продолжает нанимать людей, больше половины (52%) берут сотрудников только на замещающие позиции. Еще 24% открывают новые должности или расширяют штат, столько же приостановили или не планировали наем.

17% опрошенных отметили, что кандидатов стало меньше и это влияет на их бизнес. Почти треть (31%), напротив, заметили рост числа кандидатов. В основном эти компании относятся к секторам IT, консалтинга, производства и строительства.

Самые часто встречающиеся трудности при подборе:

нехватка квалифицированных специалистов — 33%;

слабые отклики на вакансии — 28%;

кандидаты выбирают конкурентов — 22%;

долгие согласования внутри компании — 13%;

непонимание, какие инструменты подбора сработали — 4%.

В опросе участвовали 440 HR-специалистов, рекрутеров, HR-директоров, PR-менеджеров и СЕО из 8 стран, большинство из России.

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