Гостиницы на российских курортах снизили цены до 45%

Российские операторы гостиниц снизили цены на 15-45% на июнь-август. В марте отельеры рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетной программы за рубеж. Однако с завершением туристического кешбэка число бронирований снизилось примерно на 20% по сравнению с 2021 годом.

Средняя стоимость размещения в Ялте на июнь—август сейчас составляет 3,9 тыс. рублей. Это на 45% ниже, чем в марте—апреле. В «Яндекс.Путешествиях» отмечают снижение чека на 15% за полтора месяца в Феодосии и Севастополе, пишет «Коммерсант».

Снижение цен связано с падением доходов в кризис, ограничениями авиаперелетов на юг страны из-за спецоперации на Украине и ростом общей тревожности населения.

Аналитики не исключают, что средние тарифы на размещение на российских курортах в этом году будут ниже прошлогодних в среднем на 10%. Заселяемость уменьшится до значений 2019 года.

В начале апреля Ozon запустил агрегатор бронирования отелей, в дальнейшем компания планирует создать марткеплейс для средств размещения. Пока доступно 70 тыс. вариантов проживания внутри страны и в странах, доступных для посещения. Отмечается, что до 99% стоимости бронирования можно оплатить баллами Ozon.

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