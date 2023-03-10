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Российские отели обязали предлагать гостям отечественный алкоголь

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские отели, работающие по стандарту «все включено», обяжут предлагать гостям отечественный алкоголь во время обедов и ужинов. Причем объемы должны быть неограниченными. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на утвержденный Росстандартом норматив «Услуги средств размещения» «все включено» и «ультра все включено».

Российские отели обязали предлагать гостям отечественный алкоголь

Требования к форматам «все включено» и «ультра все включено» закреплены впервые. Они вступают в силу с 30 июня этого года.

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на "шведском столе" на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/ полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — поясняется в документе.

Похожие стандарты относятся и к безалкогольным напиткам, горячим и прохладительным. Они должны быть представлены в неограниченном количестве на «шведском столе», однако требования к производителю не уточняются. По стандарту, гостям следует предлагать минимум три вида безалкогольных коктейлей.

Что касается системы «ультра все включено», гости должны иметь доступ к пяти видам крепкого алкоголя, причем как отечественных марок, так и зарубежного производства. Также гостям должны быть представлены минимум пять видов коктейлей, в основе которых — крепкий алкоголь.

А если отель имеет пять звезд, на завтрак обязательно будут подавать игристое вино в неограниченном количестве.

В менее люксовых отелях с тремя звездами в системе «все включено» должно быть по крайней мере два бара, а если звезды четыре, то не менее трех баров. В пятизвездочных отелях «все включено» гостей придется обеспечить минимум четырьмя барами. При этом в системе «ультра все включено» хотя бы один бар должен работать в любое время суток.

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Рацион отелей «все включено»

Блюда и напитки на «шведском столе» не должны повторяться чаще раза в неделю. По новым стандартам, утром гостям необходимо предлагать сухие завтраки, различные сыры, рыбу и мясо, салаты, блины и оладьи, запеканки и молочные блюда, а также — каши и мюсли. Обед и ужин должны включать по меньшей мере восемь позиций различных холодных закусок и до шести вариантов вторых блюд. Также гостям следует предложить фрукты, десерты и кондитерские изделия. На обед посетители смогут выбирать из двух-трех супов. Для несовершеннолетних гостей должно быть предусмотрено детское меню.

Рацион отелей «ультра все включено»

Такие заведения обязательно должны иметь диетическое и вегетарианское меню. Помимо стандартного ассортимента у гостей должен быть выбор фруктов и мороженого. Также данный формат предполагает питание и напитки на пляже.

Согласно исследованию SuperJob, работники гостиничного сектора получают от россиян самые большие чаевые.

Фото на обложке: Shebeko / Shutterstock

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