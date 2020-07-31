Huawei впервые обогнала Samsung по продажам мобильных устройств

Во втором квартале 2020 года китайская телекоммуникационная компания Huawei реализовала 55,8 млн мобильных устройств. Объем продаж впервые превысил аналогичный показатель южнокорейского производителя Samsung. Об этом сообщает аналитическая компания Canalys.

Во втором квартале 2020 года Huawei продала наибольшее число смартфонов по всему миру, чем любой другой производитель. Отмечается, что это первый квартал за девять лет, когда на рынке лидировала компания, отличная от Samsung и Apple. При этом показатель продаж Huawei снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Если бы не COVID-19, этого бы не случилось. Huawei в полной мере воспользовалась экономическим подъемом в Китае, чтобы возродить свое направление смартфонов», — комментирует старший аналитик Canalys Бен Стэнтон.

Он добавил, что Samsung имеет небольшое присутствие в Китае, с долей рынка менее 1%. Его основные рынки, такие как Бразилия, Индия, США и Европа, разорены вспышками эпидемии. Samsung реализовал 53,7 млн смартфонов. Это на 30% меньше, чем во втором квартале 2019 года.

В данным Canalys, уровень зарубежных поставок китайской корпорации упал почти на 27%. Это произошло в том числе из-за ограничений, введенных в отношении Huawei Соединенными Штатами. Но компания укрепила доминирующую позицию на рынке КНР. Там доля общих продаж превысила 70%.

«Huawei будет трудно удержать лидерство в долгосрочной перспективе. Его основные партнеры по сбыту в ключевых регионах, таких как Европа, все более настороженно относятся к выбору устройств Huawei и привлекают новые бренды для снижения риска», — говорит аналитик Canalys Мо Цзя.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны.

Федеральная комиссия по связи США 30 июня объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны. С 17 мая Huawei находится в черном списке Минторговли США.

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