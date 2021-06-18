Запущена платформа по организации продаж для стартапов на рынке США

Команда американского стартапа в области кибербезопасности G-71 Inc с российскими корнями запустила проект Icansell — это платформа для стартапов, которым нужны продажи на американском рынке. Об этом RB.ru рассказал CEO компании G-71 Inc и российской EveryTag (технологии для защиты информации от утечки) Сергей Войнов.

Платформа была запущена 3 июня. Icansell позволяет стартапам создать Sales Kit (то есть комплект «продающих» материалов, которые демонстрируют преимущества компании, продукции и услуг), а также привлекает специалистов по продажам на агентской основе.

«На начальном этапе, имея хороший продукт, но не имея инвестиций, стартап не может себе позволить оплачивать команду американских "сейлзов". Однако он с готовностью оплатит агентский бонус "сейлзу" с полученных денег от клиента», — объясняет идею проекта Войнов.

По его данным, у молодых стартапов есть проблемы с реализацией своих продуктов и услуг, а 70% основателей не имеют опыта продаж.

Войнов называет платформу «Uber для продаж». Платформа будет соединять специалистов по продажам со стартапами.

В чем выгода для стартапа:

Компания получит описание своего продукта, которое смогут использовать как штатные специалисты, так и внешние агенты (при достижении договоренностей о сотрудничестве). Стартапу не нужно нанимать специалиста по продажам, предприятие будет платить только за результат.

В чем выгода для специалиста по продажам:

Специалист подбирает область, в продажах которой он уже силен, и просматривает открытую часть информации. Готовый Sales Kit позволяет быстро понять суть решения клиента. После совершения сделки сейлз-менеджер получает бонус, размер которого устанавливает сам стартап.

Как это будет работать: специалист по продажам отправляет запрос на установление контакта. Если стартап одобряет запрос, то стороны заключают NDA и менеджер видит закрытую часть профиля, где прописаны, в том числе, условия сотрудничества. После этого, при отсутствии разногласий, стороны подписывают агентский договор в электронном виде и менеджер начинает заниматься продажами.

Сейчас платформа доступна только на английском языке, но, по словам Войнова, она будет мультиязычной. Основатель Icansell обещает адаптировать систему под особенности российского законодательства, если «будет много запросов на контракты с российскими "сейлзами"».

В настоящее время платформа не монетизируется, основатели думают над возможными моделями. «Сейчас видится, что сервис будет строиться по модели freemium. Все функции системы бесплатны, но ограничены количеством установленных контактов (не больше трех). Чтобы снять ограничение, необходимо будет перейти на платный тариф, который будет включать еще ряд улучшений», — пояснил Войнов.

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Фото: Unsplash