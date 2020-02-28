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IKEA будет продавать фрикадельки из растительного мяса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

IKEA в августе начнет продавать веганские фрикадельки, сделанные из горохового белка, овса, яблок и картофеля. Об этом сообщает газета Financial Times.

IKEA будет продавать фрикадельки из растительного мяса

«Они разработаны так, чтобы выглядеть как мясо и иметь вкус мяса», — говорится в сообщении.

В российских магазинах продажа фрикаделек из растительного мяса будет запущена до конца 2020 года.

В конце 2018 года IKEA запустила производство вегетарианских хот-догов. Кроме того, компания предлагает своим посетителям клубничное мороженое на растительной основе.

Переход на растительные продукты является частью стратегии IKEA. Компания намерена сделать свой бизнес более экологичным к 2030 году. Прошлый год стал для компании первым, когда ей удалось сократить негативное воздействие на экологию и одновременно увеличить доходы, отмечает Financial Times.

Фото: Unsplash

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