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Открыт набор в образовательную программу про импакт-инвестиции

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Фонд «Навстречу переменам» и Impact Hub Moscow создали образовательную программу для социальных предпринимателей под названием «Навстречу импакт-инвестициям». Подать заявку можно до 31 января.

Открыт набор в образовательную программу про импакт-инвестиции

Принять участие могут социальные предприниматели, которые уже наладили бизнес-процессы, достигли финансовой стабильности в своем проекте и хотят его масштабировать. Всего участников ждут три модуля по три месяца каждый, во время которых они изучат:

  • социальное проектирование и оценку социального воздействия;
  • как создавать бизнес-модель и продумывать стратегию;
  • продажи и фандрайзинг;
  • основы финансовой грамотности;
  • эффективную коммуникацию и переговоры;
  • управление персоналом;
  • управление продуктом;
  • лидерские качества;
  • PR, маркетинг, рекламу, GR;
  • юридическое сопровождение сделок;
  • кризис-менеджмент.

В рамках программы социальные предприниматели создадут бизнес-план и презентацию для инвесторов, а также получат поддержку экспертов.

Обучение будет проходить в марте-ноябре 2020 года в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Новосибирске и Казани. Также желающим предоставят доступ к онлайн-курсу.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте программы «Навстречу импакт-инвестициям».

Фото на обложке: Thomas Drouault/Unsplash

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Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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