Открыт набор в образовательную программу про импакт-инвестиции

Фонд «Навстречу переменам» и Impact Hub Moscow создали образовательную программу для социальных предпринимателей под названием «Навстречу импакт-инвестициям». Подать заявку можно до 31 января.

Принять участие могут социальные предприниматели, которые уже наладили бизнес-процессы, достигли финансовой стабильности в своем проекте и хотят его масштабировать. Всего участников ждут три модуля по три месяца каждый, во время которых они изучат:



социальное проектирование и оценку социального воздействия;

как создавать бизнес-модель и продумывать стратегию;

продажи и фандрайзинг;

основы финансовой грамотности;

эффективную коммуникацию и переговоры;

управление персоналом;

управление продуктом;

лидерские качества;

PR, маркетинг, рекламу, GR;

юридическое сопровождение сделок;

кризис-менеджмент.

В рамках программы социальные предприниматели создадут бизнес-план и презентацию для инвесторов, а также получат поддержку экспертов.



Обучение будет проходить в марте-ноябре 2020 года в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Новосибирске и Казани. Также желающим предоставят доступ к онлайн-курсу.



Узнать подробности и подать заявку можно на сайте программы «Навстречу импакт-инвестициям».

Фото на обложке: Thomas Drouault/Unsplash