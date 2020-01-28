Открыт набор в образовательную программу про импакт-инвестиции
Фонд «Навстречу переменам» и Impact Hub Moscow создали образовательную программу для социальных предпринимателей под названием «Навстречу импакт-инвестициям». Подать заявку можно до 31 января.
Принять участие могут социальные предприниматели, которые уже наладили бизнес-процессы, достигли финансовой стабильности в своем проекте и хотят его масштабировать. Всего участников ждут три модуля по три месяца каждый, во время которых они изучат:
- социальное проектирование и оценку социального воздействия;
- как создавать бизнес-модель и продумывать стратегию;
- продажи и фандрайзинг;
- основы финансовой грамотности;
- эффективную коммуникацию и переговоры;
- управление персоналом;
- управление продуктом;
- лидерские качества;
- PR, маркетинг, рекламу, GR;
- юридическое сопровождение сделок;
- кризис-менеджмент.
В рамках программы социальные предприниматели создадут бизнес-план и презентацию для инвесторов, а также получат поддержку экспертов.
Обучение будет проходить в марте-ноябре 2020 года в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Новосибирске и Казани. Также желающим предоставят доступ к онлайн-курсу.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте программы «Навстречу импакт-инвестициям».
Фото на обложке: Thomas Drouault/Unsplash
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