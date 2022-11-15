Прибыль табачной компании Imperial Brands сократилась на $475 млн из-за ухода из России

Британская табачная компания Imperial Brands недосчиталась $475 млн прибыли из-за прекращения работы в России. После начала спецоперации на Украине компания ушла из России и продала бизнес местным инвесторам.
О снижении операционной прибыли Imperial Brands сообщается в финансовом отчете компании за 2022-ой финансовый год, который закончился 30 сентября.
Операционная прибыль британского производителя табачной продукции Imperial Brands снизилась на 15% год к году до $3,21 млрд. В отчете компания указала, что потеряла $549,6 млн прибыли, из которых $474,8 млн – из-за ухода из России и смежных рынков, уточнила газета Financial Times.
Imperial Brands владела в России заводом в Волгограде, на котором выпускала табачную продукцию марок «Максим», Parker & Simpson, West, Davidoff, Jade. По оценкам экспертов, в 2021 году продукция Imperial Brands занимала 5,5% российского рынка.
В марте 2022 года Imperial Brands остановила производство на заводе в Волгограде и приостановила свою деятельность в России. Вскоре после этого компания продала бизнес местным инвесторам.
Ушедшие из России после начала спецоперации на Украине компании потеряли совокупно $240 млрд, подсчитал Центр стратегических разработок. McDonald’s, например, лишился 28% прибыли, производитель алюминиевых банок Ball – $435 млн, Toyota – $655 млн, Adidas недосчиталась около €100 млн выручки.
Фото на обложке: Rifki Alfirahman /
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