В России время ожидания импортных автозапчастей выросло до полугода

В России время ожидания импортных запчастей выросло от 60 дней до полугода. Проблема коснулась электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии, а также уникальных запчастей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.
Нехватка деталей и осложнившаяся логистика повлияла на цены. С начала 2023 года стоимость запчастей и аксессуаров выросла от 5% до 10% в зависимости от бренда и категории, узнали «Известия».
Дефицит запчастей будет ощущаться как минимум до конца года, полагают эксперты. При этом участники рынка опасаются, что налаженный транзит через дружественные страны может прерваться из-за угрозы вторичных санкций.
- В начале мая западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей. Проблема коснулась владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Теперь они не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива, а также обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной систем.
Фото на обложке: Unsplash
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