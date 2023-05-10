В России время ожидания импортных запчастей выросло от 60 дней до полугода. Проблема коснулась электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии, а также уникальных запчастей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.

В России время ожидания импортных автозапчастей выросло до полугода