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Фонд Impulse VC вышел из сервиса доставки для интернет-магазинов TopDelivery

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Фонд Impulse VC продал долю в логистической компании TopDelivery, сделка была завершена 20 декабря. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда.

Фонд Impulse VC вышел из сервиса доставки для интернет-магазинов TopDelivery

Покупателем выступила «Бета Про», работающая на рынке фулфилмента для e-commerce. Стороны не раскрывают финансовые условия сделки. Представитель Impulse VC уточнил, что четыре года назад фонд инвестировал в TopDelivery $300 тысяч.

Отмечается, что основатель TopDelivery Глеб Никулин сохранил долю в компании. Сервис останется обособленной юридической структурой, в составе топ-менеджмента изменений также не произойдет.

«Объединение поспособствует разработке пакетного решения для игроков рынка e-commerce с единой точкой входа и передачей на аутсорсинг всего комплекса логистических услуг: хранение, комплектация, упаковка и доставка товаров до конечного покупателя курьером или в пункт выдачи», — говорится в сообщении на сайте «Бета Про».

По словам гендиректора «Бета Про» Александра Антонова, бизнесу «Бета Про» не хватало присутствия в «последней миле». Антонов ожидает, что TopDelivery позволит увеличить региональную доступность для клиентов.

TopDelivery была основана в 2011 году. Сервис позиционирует себя как курьерская служба доставки для интернет-магазинов. По данным базы «Контур.Фокус», 40% в ООО «ТопДеливери» принадлежит основателю Глебу Никулину, 35% — Кириллу Ягодкину, еще 25% записаны как «доля ООО».

Фото: Unsplash

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