Максимальный размер субсидий для производителей электроники предложили увеличить до 1,5 млрд рублей

Минпромторг РФ предложил увеличить ежегодный максимальный размер субсидий разработчикам и производителям электроники с 350 млн до 1,5 млрд рублей. Компаниям также разрешат продлевать сроки производства при невозможности обеспечить выпуск компонентов для нее на зарубежных фабриках.

Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru. Из документа следует, что власти намерены изменить механизмы поддержки российских разработчиков электроники, сообщил «Коммерсантъ».

В Минпромторге объяснили, что поправки конкретизируют обстоятельства, которые влияют на сроки реализации проекта, «чтобы вместе с экспертным сообществом снижать риски неисполнения обязательств по причинам, не зависящим от организаций».

По словам юристов и участников рынка, такие меры помогут производителям, которые не успевают реализовать проекты из-за санкций, избежать судебных исков от министерства в случае просрочек по проектам.

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