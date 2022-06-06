Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мишустин распорядился запустить промышленную ипотеку в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава правительства РФ распорядился запустить в стране промышленную ипотеку с пониженной ставкой. Она составит 5% годовых. План действий относительно запуска новой программы кредитования должен быть готов к 9 июня.

Мишустин распорядился запустить промышленную ипотеку в России

Поручение подготовить план по запуску промышленной ипотеки в России получили несколько министерств, в том числе Минфин и Минпромторг, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ставка по промышленной ипотеке должна составить 5% годовых. Предполагается, что такая форма кредита будет распространяться на покупку недвижимости предприятиями напрямую у застройщиков.

План запуску промышленной ипотеки должен быть готов к 9 июня, уточнили в пресс-службе кабмина.

В понедельник стало известно, что Сбербанк снизил возрастной порог для получения кредита по льготной ипотеке с 21 года до 18 лет. Размер кредита по ней ранее увеличили в несколько раз.

Фото на обложке: AntiD / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На высоте технологий
  2. 2 Все меры господдержки предпринимателей, которые ввели после 24 февраля
  3. 3 Как стартапу запустить успешный пилот с международной металлургической компанией
  4. 4 Использование имитационного моделирования на производстве. Как работает?
  5. 5 Через пыль и непризнание: как Джеймс Дайсон построил инженерную империю
Ак Барс Банк
Начался прием заявок по программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2022

Конкурс цифрового проектирования Design Challenge

10 июня 2022

Магистерская программа «Машинный интеллект в финансах»

10 июня 2022

Премия «Сделано в России»

Все ВОЗМОЖНОСТИ