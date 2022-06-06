Мишустин распорядился запустить промышленную ипотеку в России

Глава правительства РФ распорядился запустить в стране промышленную ипотеку с пониженной ставкой. Она составит 5% годовых. План действий относительно запуска новой программы кредитования должен быть готов к 9 июня.
Поручение подготовить план по запуску промышленной ипотеки в России получили несколько министерств, в том числе Минфин и Минпромторг, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Ставка по промышленной ипотеке должна составить 5% годовых. Предполагается, что такая форма кредита будет распространяться на покупку недвижимости предприятиями напрямую у застройщиков.
План запуску промышленной ипотеки должен быть готов к 9 июня, уточнили в пресс-службе кабмина.
В понедельник стало известно, что Сбербанк снизил возрастной порог для получения кредита по льготной ипотеке с 21 года до 18 лет. Размер кредита по ней ранее увеличили в несколько раз.
Фото на обложке: AntiD /
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