Мишустин распорядился запустить промышленную ипотеку в России

Глава правительства РФ распорядился запустить в стране промышленную ипотеку с пониженной ставкой. Она составит 5% годовых. План действий относительно запуска новой программы кредитования должен быть готов к 9 июня.

Поручение подготовить план по запуску промышленной ипотеки в России получили несколько министерств, в том числе Минфин и Минпромторг, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ставка по промышленной ипотеке должна составить 5% годовых. Предполагается, что такая форма кредита будет распространяться на покупку недвижимости предприятиями напрямую у застройщиков.

План запуску промышленной ипотеки должен быть готов к 9 июня, уточнили в пресс-службе кабмина.

В понедельник стало известно, что Сбербанк снизил возрастной порог для получения кредита по льготной ипотеке с 21 года до 18 лет. Размер кредита по ней ранее увеличили в несколько раз.

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