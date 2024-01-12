На выставке ВДНХ ЭФКО представила мороженое на основе инновационного сахарозаменителя

На ВДНХ открылась обновленная выставка «Десятилетие науки и технологий». На ней компания ЭФКО представила мороженое на основе инновационного сахарозаменителя. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков продегустировали десерт.
Валерий Фальков признался, что если бы ему не сказали, что в мороженом нет сахара, то он бы этого не понял. А Андрей Фурсенко сравнил инновационный десерт с советским пломбиром «Забава» и добавил, что он по вкусу напоминает вкусный школьный десерт.
«Наука играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и конкурентоспособности российской экономики. Сейчас мы вступаем в третий год десятилетия науки и технологий, и роль научного знания будет только возрастать, — говорит Андрей Фурсенко, помощник президента РФ. — Действительно, есть интересные решения в медицине и питании. Если будет реализован проект сладких белков, то это будет огромный прорыв. Мы должны помочь разработчикам пройти через все необходимые регуляторные проблемы. Это непросто, но этим точно будут заниматься, этим и так занимались представители бизнеса. Думаю, что сейчас к этому подключатся и органы власти».
Напомним, что в природных условиях сладкие белки были обнаружены в конце ХХ века в экваториальных африканских растениях. Они примерно в две тысячи раз слаще сахара. Однако их содержание в растениях настолько мало, что извлечение было бы экономически нецелесообразным. За два года ЭФКО удалось получить в лабораторных условиях сладкий белок браззеин. Он не вызывает инсулинового отклика в крови и имеет потенциал решения проблемы сладости для диабетиков.
«Про здоровье можно рассказывать много, но, если полезные продукты будут невкусными, они не будут востребованы, — говорит директор по инновациям ЭФКО Ростислав Ковалевский. — Все ключевые этапы исследований сладкого белка уже успешно пройдены. У нас нет сомнений, что сертификация в России будет получена, это вопрос ближайшего будущего».
Фото на обложке: предоставлено пресс-службой ЭФКО
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