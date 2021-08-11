Instagram запустил новые функции для борьбы с оскорблениями

Instagram внедрил ряд новых функций для защиты пользователей от агрессии и оскорблений, сообщается в официальном блоге соцсети. В частности, пользователям стала доступна функция Limits, которая позволит ограничить поток негативных комментариев и сообщений в дни повышенного внимания к их персонам.
Отмечается, что блогеры и известные личности сталкиваются с внезапным ростом числа комментариев и сообщений в связи с какими-либо значимыми для них или для общества событиями, и не всегда возросшая активность носит положительный характер.
Функция Limits введена, чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его. Она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются подписчиками блогера или подписались на его аккаунт лишь недавно. Функция доступна по всему миру.
Кроме того, приложение будет показывать предупреждение о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев, ранее оно появлялось лишь после двух-трех нарушений.
В Instagram отмечают, что такая мера показала свою эффективность. На прошлой неделе соцсеть направляла более одного миллиона таких предупреждений ежедневно, и примерно в половине случае пользователи изменили или удалили свои комментарии.
Также к концу августа по всему миру станет доступна еще одна функция, которая позволит отфильтровать запросы на прямые сообщения по ключевым словам и фразам, а также спам. Они автоматически будут помещаться в отдельную скрытую папку.
Фильтр на сообщения с оскорблениями Instagram ввел в апреле в нескольких странах. К запуску этой функции по всему миру список потенциально оскорбительных слов, хэштегов и смайликов был расширен.
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Фото: Pexels
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