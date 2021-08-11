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Instagram запустил новые функции для борьбы с оскорблениями

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Instagram внедрил ряд новых функций для защиты пользователей от агрессии и оскорблений, сообщается в официальном блоге соцсети. В частности, пользователям стала доступна функция Limits, которая позволит ограничить поток негативных комментариев и сообщений в дни повышенного внимания к их персонам.

Instagram запустил новые функции для борьбы с оскорблениями

Отмечается, что блогеры и известные личности сталкиваются с внезапным ростом числа комментариев и сообщений в связи с какими-либо значимыми для них или для общества событиями, и не всегда возросшая активность носит положительный характер. 

Функция Limits введена, чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его. Она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются подписчиками блогера или подписались на его аккаунт лишь недавно. Функция доступна по всему миру.

Кроме того, приложение будет показывать предупреждение о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев, ранее оно появлялось лишь после двух-трех нарушений.

В Instagram отмечают, что такая мера показала свою эффективность. На прошлой неделе соцсеть направляла более одного миллиона таких предупреждений ежедневно, и примерно в половине случае пользователи изменили или удалили свои комментарии. 

Также к концу августа по всему миру станет доступна еще одна функция, которая позволит отфильтровать запросы на прямые сообщения по ключевым словам и фразам, а также спам. Они автоматически будут помещаться в отдельную скрытую папку. 

Фильтр на сообщения с оскорблениями Instagram ввел в апреле в нескольких странах. К запуску этой функции по всему миру список потенциально оскорбительных слов, хэштегов и смайликов был расширен.

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Фото: Pexels

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