Instagram* экспериментирует с новой функцией: пользователи смогут предлагать контент для чужих «каруселей»

Instagram* решил протестировать функционал, благодаря которому пользователи смогут предлагать фото и видео для чужой «карусели». Об этом сообщил руководитель социальной сети Адам Моссери, на заявление обратил внимание VC.

Теперь у автора есть возможность открыть для подписчиков возможность предлагать изображения для того, чтобы пользователь опубликовал их в «карусели».

А у самого пользователя всплывет уведомление «Добавить к публикации», что позволит одобрять или отказываться от предложенного контента.

Instagram запустил «карусели» в 2017 году. Функция появилась в версии приложения 10.9. В 2021 году соцсеть добавила Collabs. Эта опция позволяет двоим пользователям создавать совместные публикации.

* Meta и входящие в нее Instagram Facebook признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями и запрещены.

Фото на обложке: Elias Martinez_7 / Shutterstock