Instagram* экспериментирует с новой функцией: пользователи смогут предлагать контент для чужих «каруселей»

Instagram* решил протестировать функционал, благодаря которому пользователи смогут предлагать фото и видео для чужой «карусели». Об этом сообщил руководитель социальной сети Адам Моссери, на заявление обратил внимание VC.
Теперь у автора есть возможность открыть для подписчиков возможность предлагать изображения для того, чтобы пользователь опубликовал их в «карусели».
А у самого пользователя всплывет уведомление «Добавить к публикации», что позволит одобрять или отказываться от предложенного контента.
Instagram запустил «карусели» в 2017 году. Функция появилась в версии приложения 10.9. В 2021 году соцсеть добавила Collabs. Эта опция позволяет двоим пользователям создавать совместные публикации.
* Meta и входящие в нее Instagram Facebook признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями и запрещены.
Фото на обложке: Elias Martinez_7 /
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