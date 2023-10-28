Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Instagram* экспериментирует с новой функцией: пользователи смогут предлагать контент для чужих «каруселей»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Instagram* решил протестировать функционал, благодаря которому пользователи смогут предлагать фото и видео для чужой «карусели». Об этом сообщил руководитель социальной сети Адам Моссери, на заявление обратил внимание VC.

Instagram* экспериментирует с новой функцией: пользователи смогут предлагать контент для чужих «каруселей»

Теперь у автора есть возможность открыть для подписчиков возможность предлагать изображения для того, чтобы пользователь опубликовал их в «карусели».

А у самого пользователя всплывет уведомление «Добавить к публикации», что позволит одобрять или отказываться от предложенного контента.

Instagram запустил «карусели» в 2017 году. Функция появилась в версии приложения 10.9. В 2021 году соцсеть добавила Collabs. Эта опция позволяет двоим пользователям создавать совместные публикации.

* Meta и входящие в нее Instagram Facebook признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями и запрещены.

Фото на обложке: Elias Martinez_7 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как получить синюю галочку в Instagram* и Telegram — личный опыт
  2. 2 30 инструментов для работы в Instagram* в 2023 году
  3. 3 Миллионы на советах для блогеров: как зарабатывает Александра Митрошина
  4. 4 Не марафонами едиными: на чем зарабатывает Елена Блиновская
  5. 5 Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

29 октября 2023

Всероссийский хакатон по биометрии

30 октября 2023

Акселератор роста малого бизнеса

31 октября 2023

SMOLATHON

Все ВОЗМОЖНОСТИ