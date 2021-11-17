Instagram начал требовать у пользователей видео-селфи для подтверждения личности

Instagram начал применять новый способ подтверждения личности пользователей. Соцсеть требует снимать для этих целей видео-селфи. Такое требование позволит убедиться, что за аккаунтом стоит реальный человек, а не бот, отметили в Instagram.
О нововведении сообщил британский консультант по социальным медиа Мэтт Наварра в своем аккаунте в Twitter. По его словам, для подтверждения личности Instagram просит показывать лицо с разных углов.
Instagram is now using video selfies to confirm users identity— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021
Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2
В Instagram сообщили, что соцсеть проверяет личность пользователя только в случае «подозрительной активности». Например, такой метод используется, если пользователь быстро поставил много лайков или подписался быстро подписался на большое количество аккаунтов.
Соцсеть утверждает, что не использует технологию распознавания лиц и запрашивает видео-селфи, чтобы убедиться, что за учётной записью «стоит реальный человек, а не бот».
Instagram doesn't use facial recognition, and we don't use it in video selfies. We introduced video selfies more than a year ago to help confirm that there’s a person behind an account, and not a bot. https://t.co/mQI0oWOGeY— Instagram Comms (@InstagramComms) November 17, 2021
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Фото на обложке: wichayada suwanachun /
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