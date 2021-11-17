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Instagram начал требовать у пользователей видео-селфи для подтверждения личности

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Instagram начал применять новый способ подтверждения личности пользователей. Соцсеть требует снимать для этих целей видео-селфи. Такое требование позволит убедиться, что за аккаунтом стоит реальный человек, а не бот, отметили в Instagram.

Instagram начал требовать у пользователей видео-селфи для подтверждения личности

О нововведении сообщил британский консультант по социальным медиа Мэтт Наварра в своем аккаунте в Twitter. По его словам, для подтверждения личности Instagram просит показывать лицо с разных углов.

В Instagram сообщили, что соцсеть проверяет личность пользователя только в случае «подозрительной активности». Например, такой метод используется, если пользователь быстро поставил много лайков или подписался быстро подписался на большое количество аккаунтов.

Соцсеть утверждает, что не использует технологию распознавания лиц и запрашивает видео-селфи, чтобы убедиться, что за учётной записью «стоит реальный человек, а не бот».

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Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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