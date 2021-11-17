Instagram начал требовать у пользователей видео-селфи для подтверждения личности

В Instagram сообщили, что соцсеть проверяет личность пользователя только в случае «подозрительной активности». Например, такой метод используется, если пользователь быстро поставил много лайков или подписался быстро подписался на большое количество аккаунтов.

Соцсеть утверждает, что не использует технологию распознавания лиц и запрашивает видео-селфи, чтобы убедиться, что за учётной записью «стоит реальный человек, а не бот».