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Институты развития договорились о бесшовной интеграции мер поддержки МСБ

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

6 институтов развития подписали соглашение о запуске механизма бесшовной интеграции мер поддержки. Это позволит ускорить процесс принятия решения о финансировании предприятий МСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Институты развития договорились о бесшовной интеграции мер поддержки МСБ
«Участниками соглашения стали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российская венчурная компания (РВК), Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, АНО "Платформа Национальной технологической инициативы», — сообщили в секретариате.

Соглашением устанавливается эффективный механизм информационного обмена между указанными институтами развития. Они будут обмениваться данными о командах, проектах и компаниях, об их развитии и успехах. Таким образом, будет облегчен и ускорен процесс принятия решения о поддержке и финансировании стартапов.

Отмечается, что финальное решение о финансировании остается за институтом развития.

Напомним, что в октябре этого года стало известно о планируемой реформе институтов развития России. Тогда рассматривалось несколько сценариев реформы, включая полную консолидацию и партнерскую координацию некоторых из них.

В ноябре Правительство приняло решение о порядке реорганизации институтов развития. В частности, РВК перейдет в управление к РФПИ. Под управление ВЭБ.РФ передадут «Сколково», «Роснано», Корпорацию «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР и другие институты. 8 институтов развития будут ликвидированы.

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Фото: Ammatar / Shutterstock

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