Правительство рассмотрит несколько сценариев для реформирования институтов развития

Правительство рассматривает варианты реформирования всех институтов развития России. Власти анализируют их работу и оценивают потенциал для координации. Предлагается несколько сценариев реформы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Сейчас рассматриваются различные сценарии. Предложения по реорганизации системы институтов развития подготовили, в частности, "ВЭБ.РФ" и другие крупные компании с госучастием», — рассказывает источник издания.

Он добавил, что координация работы институтов развития нужна, так как государство не видит в полной мере ситуацию в этой сфере. Отмечается, что окончательное решение о новой конфигурации институтов еще не принято.

По данным РБК, работа институтов развития сейчас пересматривается с точки зрения их влияния на достижение национальных целей, определенных указом президента Владимира Путина. Анализируется пересечение их функционала с работой госструктур и коммерческих организаций, в том числе для сокращения количества институтов развития.

«Одно из предложений — передать пересекающиеся функции институтов развития органам власти. Если деятельность института незначительна в контексте общегосударственных приоритетов или имеет много пересечений с госструктурами — это повод для оптимизации», — пояснил источник.

Среди институтов развития, деятельность которых анализируется, называются Фонд «Сколково», «Российская венчурная компания» (РВК), «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», «РосОЭЗ», «Россельхозбанк», «Российский экологический оператор», «Роснано», «Росэксимбанк», «Автодор», «Дом.РФ», Фонд ЖКХ, «Российский экспортный центр», Корпорация и банк МСП, а также Фонд и корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа, «Курорты Северного Кавказа» и другие.



Структуры с уникальными функциями, например «Роскосмос», «Росатом», «Роснано» и другие в процессе анализа выделяются в отдельную группу, говорится в сообщении.

Отмечается, что запланированная реформа будет сопряжена с возможными изменениями в руководстве институтов развития. В частности, обсуждается возможность ухода Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано».



Рассматривается несколько основных сценариев реформы.

Консолидация институтов развития, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, на базе «ВЭБ.РФ».

Координация соответствующих институтов развития в рамках «ВЭБ.РФ» без полной консолидации.

В этом случае будет скоординирована деятельность Фонда развития промышленности, Фонда ЖКХ, Фонда «Сколково», Корпорации МСП, «Дом.РФ», «Роснано» и «Российского экспортного центра».

«Речь идет о согласовании инновационных стратегий институтов развития с госпрограммами, "дорожными картами" госкомпаний и так далее. Проекты должны получать поддержку, переходя от одного института развития к другому, по мере их реализации», — поясняет источник РБК.

Партнерская координация, которая предусматривает совместное управление институтами развития «ВЭБ.РФ» и профильными организациями.

Продолжение координации деятельности институтов развития в текущем формате.

В пресс-службе «ВЭБ.РФ» от комментариев отказались и перенаправили запрос в правительство. Представитель правительства сообщил, что сценарий кураторства ряда институтов развития ВЭБом «не рассматривается». Он также заметил, что речь идет о проработке механизмов для повышения эффективности институтов.

Информация о том, что результаты деятельности институтов развития будут проанализированы появилась в июле. Тогда глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что будут предусмотрены возможности по перезапуску институтов и созданию новых.