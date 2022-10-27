Минцифры запустило онлайн-голосование за подключение малых деревень без интернета к 4G

Минцифры запустило голосование за проведение интернета в малые населенные пункты с населением до 500 человек. Проголосовать можно на «Госуслугах», что при отсутствии интернета у главных участников голосования будет затруднительно, а также отправкой письма на абонентский ящик министерства.
О начале голосования Минцифры объявило в своем telegram-канале. В интернете оно продлится до 12 ноября на «Госуслугах», физические письма министерство будет принимать до 26 ноября.
В голосовании принимают участие населенные пункты с населением от 100 до 500 человек. По итогам голосования будут выбраны 1,8 тысяч пунктов, в которые в 2023 году проведут мобильный интернет 4G.
Голосовать могут только совершеннолетние граждане России. Они смогут выбрать только тот населенный пункт, который находится в регионе их прописки. Москвичи и петербуржцы не смогут принять участие в голосовании.
Проголосовать можно на «Госуслугах» в специально созданном сервисе, либо отправив физическое письмо на абонентский ящик Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.
Фото на обложке: Artem Grebenyuk /
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