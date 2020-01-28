Инвестиционные банки, работающие с российскими (или имеющими российские корни) компаниями, заработали в 2019 году $347,7 млн комиссий. Это почти в два раза больше ($184 млн), чем в 2018 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Refinitiv.

Эксперты рассказали, сколько в 2019 году заработали инвестбанки, сотрудничающие с российскими компаниями