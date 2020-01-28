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Эксперты рассказали, сколько в 2019 году заработали инвестбанки, сотрудничающие с российскими компаниями
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Анна Бородкина
Инвестиционные банки, работающие с российскими (или имеющими российские корни) компаниями, заработали в 2019 году $347,7 млн комиссий. Это почти в два раза больше ($184 млн), чем в 2018 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Эксперты рассказали, сколько в 2019 году заработали инвестбанки, сотрудничающие с российскими компаниямиАнна Бородкина
- Больше всего в 2019 году банки заработали на привлечениях акционерного капитала — $103,4 млн. Всего сумма сделок составила $2,9 млрд. В 2019 году было проведено лишь одно IPO — это была компания HeadHunter.
- В топ-3 самых крупных сделок по SPO вошли «Норильский никель» ($552,8 млн), сталелитейная группа НЛМК ($400,1 млн) и золотодобывающая компания «Полюс» ($389,5 млн).
- На слияниях и поглощениях в 2019 инвестбанки смогли заработать $87,4 млн несмотря на то, что сумма сделок упала на 5% по сравнению с 2018 годом. Она составила $19,3 млрд — это самый низкий годовой показатель за последние 17 лет.
- Крупнейшей покупкой 2019 года Refinitiv признала сделку американской DXC Technology и Luxoft Дмитрия Лощинина. Компания с российскими корнями обошлась покупателю в $1,97 млрд.
- На рынке облигаций инвестбанки заработали в прошлом году $103,3 млн (+13% к 2018 году). Самой крупной сделкой стало размещение евробондов Минфином.
- Согласно результатам исследования, «ВТБ Капитал» заработал почти треть ($74 млн) от общей суммы. Газпромбанк и Сбербанк, получили в 2019 году $68,4 млн и $34,1 млн соответственно.
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