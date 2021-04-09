АИВ и ФРИИ проведут конференцию «Всероссийский день интернета вещей»

9 апреля состоится конференция «Всероссийский день интернета вещей». В этом году темой мероприятия стал IIoT. Желающие могут посетить конференцию в Москве или смотреть онлайн-трансляцию. Для участия нужно зарегистрироваться.
В программе — выступления экспертов на темы платформ промышленного интернета вещей, сообществ, кейсов и технологий, а также дискуссия с участниками конференции и открытый микрофон.
Доклады прочитают специалисты из ABB, Минпромторга, ГК «Цифра», «Сколтеха», МТС, «Ростелекома», LarTech, NotAnotherOne и многих других компаний.
Спикеры обсудят:
- цифровизацию производства;
- AIoT в горной промышленности;
- новости стандартов IoT и IIoT;
- разработку устройств с NB-IoT;
- эпоху 5G;
- кейсы и другие темы.
Конференция пройдет с 11:00 до 15:00 онлайн и в Москве по адресу Мясницкая улица, 13, стр. 18. Подробности и регистрация — на странице мероприятия.
Организаторы: Ассоциация интернета вещей (АИВ) и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) при поддержке ГК «Цифра», Министерства промышленности и торговли и Министерства цифрового развития.
Фото на обложке: Suwin / Shutterstock
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