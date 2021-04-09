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АИВ и ФРИИ проведут конференцию «Всероссийский день интернета вещей»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

9 апреля состоится конференция «Всероссийский день интернета вещей». В этом году темой мероприятия стал IIoT. Желающие могут посетить конференцию в Москве или смотреть онлайн-трансляцию. Для участия нужно зарегистрироваться.

АИВ и ФРИИ проведут конференцию «Всероссийский день интернета вещей»

В программе — выступления экспертов на темы платформ промышленного интернета вещей, сообществ, кейсов и технологий, а также дискуссия с участниками конференции и открытый микрофон.

Доклады прочитают специалисты из ABB, Минпромторга, ГК «Цифра», «Сколтеха», МТС, «Ростелекома», LarTech,  NotAnotherOne и многих других компаний.

Спикеры обсудят:

  • цифровизацию производства;
  • AIoT в горной промышленности;
  • новости стандартов IoT и IIoT;
  • разработку устройств с NB-IoT;
  • эпоху 5G;
  • кейсы и другие темы.

Конференция пройдет с 11:00 до 15:00 онлайн и в Москве по адресу Мясницкая улица, 13, стр. 18. Подробности и регистрация — на странице мероприятия.

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Организаторы: Ассоциация интернета вещей (АИВ) и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) при поддержке ГК «Цифра», Министерства промышленности и торговли и Министерства цифрового развития.

Фото на обложке: Suwin / Shutterstock

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