АИВ и ФРИИ проведут конференцию «Всероссийский день интернета вещей»

9 апреля состоится конференция «Всероссийский день интернета вещей». В этом году темой мероприятия стал IIoT. Желающие могут посетить конференцию в Москве или смотреть онлайн-трансляцию. Для участия нужно зарегистрироваться.

В программе — выступления экспертов на темы платформ промышленного интернета вещей, сообществ, кейсов и технологий, а также дискуссия с участниками конференции и открытый микрофон.

Доклады прочитают специалисты из ABB, Минпромторга, ГК «Цифра», «Сколтеха», МТС, «Ростелекома», LarTech, NotAnotherOne и многих других компаний.

Спикеры обсудят:

цифровизацию производства;

AIoT в горной промышленности;

новости стандартов IoT и IIoT;

разработку устройств с NB-IoT;

эпоху 5G;

кейсы и другие темы.

Конференция пройдет с 11:00 до 15:00 онлайн и в Москве по адресу Мясницкая улица, 13, стр. 18. Подробности и регистрация — на странице мероприятия.

Организаторы: Ассоциация интернета вещей (АИВ) и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) при поддержке ГК «Цифра», Министерства промышленности и торговли и Министерства цифрового развития.

Фото на обложке: Suwin / Shutterstock