Apple частично перенесла производство iPhone из Китая в Индию

Apple перенесла часть производства смартфонов iPhone 13 в Индию. В условиях экономических конфронтаций Apple стремится снизить роль Китая в цепочках производства своей продукции, пишет Reuters.
Apple начала производство новой модели iPhone 13 на заводе тайваньской Apple Foxconn в индийском штате Тамилнад, отмечает агентство.
По информации Reuters, Apple также намерена перенести в Индию производство планшетов iPad.
Apple использует Индию для диверсификации своей производственной цепочки. Перенос сборки устройств из Китая в другие страны позволит Apple сохранять географическую производственную независимость. Такими странами, по информации Reuters, являются также Мексика и Вьетнам.
До iPhone 13 Apple уже ставила другие свои устройства на производство в Индии. В 2017 году на индийском заводе была запущена сборка iPhone SE.
Фото на обложке: Ritesh Ranjan Sett /
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