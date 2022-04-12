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Apple частично перенесла производство iPhone из Китая в Индию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple перенесла часть производства смартфонов iPhone 13 в Индию. В условиях экономических конфронтаций Apple стремится снизить роль Китая в цепочках производства своей продукции, пишет Reuters.

Apple частично перенесла производство iPhone из Китая в Индию

Apple начала производство новой модели iPhone 13 на заводе тайваньской Apple Foxconn в индийском штате Тамилнад, отмечает агентство.

По информации Reuters, Apple также намерена перенести в Индию производство планшетов iPad.

Apple использует Индию для диверсификации своей производственной цепочки. Перенос сборки устройств из Китая в другие страны позволит Apple сохранять географическую производственную независимость. Такими странами, по информации Reuters, являются также Мексика и Вьетнам.

До iPhone 13 Apple уже ставила другие свои устройства на производство в Индии. В 2017 году на индийском заводе была запущена сборка iPhone SE.

Фото на обложке: Ritesh Ranjan Sett / Shutterstock

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