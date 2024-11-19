«Ростелеком» отложил IPO своего облачного сервиса из-за «цены денег»

В «Ростелекоме» отложили IPO своего облачного сервиса «РТК-ЦОД». Президент провайдера Михаил Осеевский объяснил это решение тем, что при «нынешней цене денег» размещение — это «перспектива не ближайшего времени», передает «Интерфакс».
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«Мы отложили [IPO]. Мы будем ждать изменения конъюнктуры на финансовом, на фондовом рынке. Когда это произойдет, пока сказать очень сложно», — сказал Осеевский. Он отметил, что в 2024 году IPO не состоится.
О том, что «Ростелеком» планировал провести первичное размещение акций «РТК-ЦОД», финансовый директор провайдера Сергей Анохин говорил в мае. В августе Осеевский отметил, что «дочка» компании «планомерно движется к IPO».
«РТК-ЦОД» развивает облачные сервисы и бизнес дата-центров. По данным консалтинговой компании IKS-Consulting, доля «Ростелекома» на рынке коммерческих центров обработки данных в 2024 году составила более 30%.
В конце октября совет директоров ЦБ увеличил ключевую ставку на 200 б. п. — до 21% годовых. Регулятор объяснил меру попыткой «вернуть инфляцию к цели». Опрошенные RB.RU аналитики говорили, что до конца 2024 года Центробанк может поднять ставку до 22%.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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